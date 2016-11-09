Клинтон лидирует во всех семи "колеблющихся" штатах - СМИ
Кандидат в президенты США от Демократической партии лидирует во всех семи "колеблющихся" штатах.
Об этом свидетельствуют данные экспериментальной технологии VoteCastr, которая предсказывает итоги голосования, основываясь на данных о явке. В этом году эта технология применяется впервые, передает Украинская правда.
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Так, по состоянию на 00:00 по Киеву, система предсказывает победу Клинтон во Флориде, Айове, Неваде, Нью-Хэмпшире, Огайо, Пенсильвании и Висконсине.
При этом стоит отметить, что данные постоянно меняются.
Республиканец Дональд Трамп в свою очередь не сдается, он призывает голосовать жителей Флорида, которая считается ключевым штатом.
Как сообщал УНИАН ранее, в суд штата Невада отклонил иск Трампа о нарушениях в работе избирательного участка. Трамп подал иск в суд в связи с тем, что в последний день досрочного голосования, 4 ноября, в одном из округов ключевых для исхода выборов штате Невада был несвоевременно закрыт участок для голосования.