Клинтон лидирует во всех семи "колеблющихся" штатах - СМИ

Об этом свидетельствуют данные экспериментальной технологии VoteCastr, которая предсказывает итоги голосования, основываясь на данных о явке. В этом году эта технология применяется впервые, передает Украинская правда.

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Так, по состоянию на 00:00 по Киеву, система предсказывает победу Клинтон во Флориде, Айове, Неваде, Нью-Хэмпшире, Огайо, Пенсильвании и Висконсине.

При этом стоит отметить, что данные постоянно меняются.

Республиканец Дональд Трамп в свою очередь не сдается, он призывает голосовать жителей Флорида, которая считается ключевым штатом.

Как сообщал УНИАН ранее, в суд штата Невада отклонил иск Трампа о нарушениях в работе избирательного участка. Трамп подал иск в суд в связи с тем, что в последний день досрочного голосования, 4 ноября, в одном из округов ключевых для исхода выборов штате Невада был несвоевременно закрыт участок для голосования.