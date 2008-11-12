Россия рассчитывает, что Обама снимет экономическую блокаду с Кубы

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассчитывает, что новая администрация США снимет экономическую блокаду Кубы. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Кубы.

"Я не собираюсь давать каких-либо советов новому президенту США. Я слышал, что избранный президент Барак Обама назвал отношения с Кубой в числе тех вопросов, по которым его администрация будет осмысливать сложившуюся ситуацию, делать анализ и принимать соответствующие решения", - сказал С.Лавров.

"Мы исходим из того, что это будет решение США, и надеемся, что голос мирового сообщества, который прозвучал в ООН, в очередной раз будет принят во внимание", - сказал глава российского МИД.

На осенней сессии Генассамблеи ООН 185 стран потребовали снять блокаду Кубы и проголосовали за соответствующую резолюцию. Блокада Кубы была введена США в 1962 г.

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