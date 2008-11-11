Ангела Меркель: НАТО должно сотрудничать с Россией

Североатлантический альянс (НАТО) должен сотрудничать с Россией и убедить Москву в том, что их совместная работа сделает решение основных проблем мировой безопасности наиболее эффективной. Об этом, выступая на заседании 54-й Генеральной ассамблеи Ассоциации Атлантического договора (ATA), заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Associated Press.

"Мы нужны друг другу. Мы партнеры. Думаю, лучше говорить друг с другом, чем друг о друге. Я знаю, это не всегда просто, но я думаю, что будет мудро послать России сигнал", - сказала канцлер.

А.Меркель также одобрила планы Грузии и Украины о вступлении в НАТО, однако высказала сомнение, что страны будут готовы вступить в альянс в "обозримом будущем".

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