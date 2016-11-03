В ООН заявили о гибели 239 мигрантов в результате крушения двух лодок из Ливии
14:40, 03 ноября 2016Мир
1103 0
В Организации Объединенных Наций заявили о гибели по меньшей мере 239 мигрантов в результате крушения двух лодок из Ливии.
Мигранты / REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя агентства ООН по делам беженцев Карлотту Сами.
Читайте такжеФинляндия сократит количество мест для беженцев
Как отметили в ООН, информация была подтверждена двумя лицами, которым удалось спастись и оказаться на берегу итальянского острова Лампедуза.
Кроме того, как сказал представитель Международной организации по миграции Леонард Дойл, в этом году 4 220 жизней было потеряно в Средиземном море.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter