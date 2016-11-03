В ООН заявили о гибели 239 мигрантов в результате крушения двух лодок из Ливии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя агентства ООН по делам беженцев Карлотту Сами.

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Как отметили в ООН, информация была подтверждена двумя лицами, которым удалось спастись и оказаться на берегу итальянского острова Лампедуза.

Кроме того, как сказал представитель Международной организации по миграции Леонард Дойл, в этом году 4 220 жизней было потеряно в Средиземном море.