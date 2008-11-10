Китай бросает 600 млрд. долларов на спасение экономики
09:03, 10 ноября 2008Мир
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Упал спрос на китайский экспорт
Правительство Китая выделяет 600 млрд. долларов на спасение экономики в условиях глобального финансового кризиса.
Основная часть средств направляется на развитие транспортной инфраструктуры - автотрасс, железных дорог, а также на жилищное строительство, передает радио «Свобода».
Вследствие кризиса упал мировой спрос на китайский экспорт, и правительство посчитало нужным стимулировать внутренний спрос.
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