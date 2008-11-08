Более 20 человек погибли на российской атомной подлодке

Более 20 человек погибли в результате инцидента на атомной подводной лодке Тихоокеанского флота, сообщил помощник главкома ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

По его словам, сегодня 8 ноября на одной из атомных подводных лодок Тихоокеанского флота при проведении ходовых испытаний в результате несанкционированного срабатывания системы пожаротушения погибло более 20 человек. Среди погибших рабочие судостроительного предприятия и военнослужащие.

Лодка повреждений не имеет. Реакторный отсек работает в штатном режиме. Радиационный фон на лодке в норме.

По указанию главкома ВМФ, испытания остановлены. Принято решение о возвращении лодки в пункт временного базирования, сообщил помощник главкома ВМФ.

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков немедленно доложил президенту РФ Дмитрию Медведеву о ЧП на подводной лодке, сообщили в пресс-службе президента РФ.