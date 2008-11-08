Барак Обама отмечает улучшения в работе американской разведки

Избранный президент США Барак Обама заявил в пятницу, что, по его мнению, в работе американской разведки есть улучшения, сообщает РИА "Новости".

"Наш разведывательный процесс всегда можно улучшить. Я считаю, что он становится лучше", - заявил Обама, выступая в Чикаго (штат Иллинойс) на своей первой пресс-конференции после победы на президентских выборах в США. Обама подтвердил, что начал получать доклады американских спецслужб после того, как стал избранным президентом, но отказался каким-либо образом их комментировать и отвечать на вопрос о том, не услышал ли он в этих докладах то, что было бы для него неожиданным.

"Если я там что-то услышал, вам об этом я сказать не могу", - ответил Обама.