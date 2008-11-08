Саакашвили вынес уроки из разгона оппозиционеров в Тбилиси

Президент Грузии Михаил Саакашвили заверил, что он вынес уроки из 7 ноября 2007 г., когда акция оппозиции в Тбилиси была разогнана с применением силы.

Об этом М.Саакашвили заявил сегодня во время посещения одного из пострадавших год назад при разгоне митинга - Георгия Шеразадашвили. "События показали нам, что все вопросы должны решаться не на улицах, а в парламентах, путем диалогов и взаимопонимания, а не бранью и дракой", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

По его словам, консолидация нации произошла после военных событий в августе 2008 г., и результатом этого является "факт, что весь Тбилиси, как один человек, стоял на митинге 12 августа".

"Стабильность будет поддерживаться, если будет диалог с каждым из нас, если мы будем развивать демократию", - сказал президент Грузии.