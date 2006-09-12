Ходорковский встретился с матерью, женой и дочерью

У экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, который отбывает наказание в колонии общего режима в городе Краснокаменске в Читинской области, завершилось свидание с матерью, женой и дочерью.

Супруга Ходорковского Инна сказала во вторник в Чите, что заключенных стали лучше кормить, чем раньше. "Есть некоторые изменения в рационе, стали давать больше масла, овощи появились. Яйца дают раз в неделю, а вечером - чай с молоком", - уточнила она. На территории колонии есть магазин, который, по словам супруги Ходорковского, открывается раз в месяц и имеет ограниченный выбор продуктов. "Продают чай, сигареты, хлеб, сушки, булочки. А какой полный ассортимент - не могу сказать", - сказала Ходорковская.

По словам Ходорковской, ей разрешили передать мужу не все теплые вещи, которая она привезла для него в колонию. "Сотрудники УИН свое решение ничем не мотивировали. Просто не взяли вещи и все. Это первый раз такое происходит с передачей теплой одежды", - сказала она.

Ходорковская пояснила, что зимняя одежда, которую выдают заключенным, не выдерживает сорокоградусных морозов, поэтому родственники заключенных стараются передать им теплые вещи, более или менее подходящие под тюремные стандарты, сообщает "Интерфакс".

Мать Ходорковского выразила неудовольствие отсутствием в колонии горячей воды. "Меня поразило, что в течение лета не было горячей воды", - сказала она.

Во время свидания Ходорковскому разрешили встретиться с дочерью. "Он не видел ее полтора года и был очень рад. Встреча была очень теплой", - сказала супруга Ходорковского.

По словам Ходорковской, муж регулярно получает газеты и журналы. По ее словам, он выписывает около ста разных изданий, а также читает художественную литературу. "У него очень широкий выбор исторической литературы. Благо, что книг много и заключенные тоже приобщаются к чтению, что радует. И он заражает их своим примером", - сказала Ходорковская.

Напомним, месяц назад адвокат Ходорковского Наталья Терехова сообщила, что экс-глава ЮКОСа отказался от своих планов заниматься научной деятельностью, находясь в колонии, и полностью посвятил себя работе укладчика готовой продукции. По ее словам, у Ходорковского хорошие отношения с сокамерниками и ровные с администрацией колонии. "Такие, какие могут быть между заключенными и администрацией", - уточнила Терехова.

31 мая 2005 года Мещанский суд Москвы приговорил Ходорковского и главу МФО МЕНАТЕП Платона Лебедева к девяти годам лишения свободы. Кассационная коллегия Мосгорсуда позже снизила обоим срок наказания до восьми лет заключения. После вступления приговора в силу они были этапированы для отбывания наказания.

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