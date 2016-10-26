Лидер президентской гонки Молдовы попытался объяснить свои высказывания о принадлежности Крыма

Лидер президентской гонки Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон, в попытке объяснить свои высказывания о принадлежности Крыма России заявил, что это "юридически еще не признано".

"Де-факто он принадлежит России. Это знает весь мир. Юридически это все еще не оформлено, очень много государств, большинство западного мира это не признали. Но де-факто, скажем честно, Крым принадлежит России", - заявил Додон в интервью "Коммерсанту".

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Также назвал свою версию "ошибки руководства Украины": "Для меня как для политика важно, чтобы из ошибок, которые сделало руководство Украины, мы извлекли какой-то опыт и не повторяли их. Если руководство страны берет курс на борьбу с этническими меньшинствами, то происходит то, что происходит. Мы сделаем все возможное, чтобы в Молдавии это не повторилось".

На уточняющий вопрос, готов ли он в случае победы на выборах повторить, что "Крым — это Россия", Додон ответил: "скажу, что де-факто Крым принадлежит России. Юридически еще не признано".

В вопросе признания Крыма российским Додон вспомнил о риске аналогичной процедуры для Приднестровья: "Если мы признаем Крым, не повлечет ли это признания кем-то Приднестровья? Меня вот это волнует. Чтобы у нас не произошло то же самое с Приднестровьем. Давайте так: политик Игорь Додон считает Крым де-факто российским. После 31 октября поговорим. Разница очень большая по сравнению с Крымом. Крым Россия признала. А Приднестровье никто не признавал. Я надеюсь, что и не признает".

При этом в случае победы на выборах Игорь Додон назвал Киев в числе первых столиц, которые он посетил бы: "Первой будет Москва, вторым — Брюссель, третьим — Бухарест. Четвертым, может быть, Киев. Тоже наши соседи".

"Часть населения хочет в Европу, другая, большая часть, хочет сближения с Россией. Чтобы не отвечать стандартно о том, что я промолдавский, я скажу: да, я преследую определенные цели — стратегическое партнерство с Россией. Но я никогда не буду антиевропейским и антирумынским. Я буду защищать национальные интересы страны", - утверждает кандидат.

Напомним, ранее лидер президентской гонки Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон, накануне выборов, которые состоятся 30 октября, заявил, что Крым принадлежит Российской Федерации.