Смоленская трагедия: Польша получила новые документы по делу катастрофы Ту-154М

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, пишет Радио Польша.

Как отмечается, речь идет о сотнях, даже о тысячах электронных писем с того периода, которые надо просмотреть, добавил он.

Читайте такжеСМИ назвали дату первой эксгумации тел жертв Смоленской катастрофы

Еще в августе глава Министерства иностранных дел Польши заявил, что он обнародует документы, касающиеся организации визита польской власти в Катынь в 2010 году. 7 апреля в Россию полетел экс-премьер-министр Дональд Туск, а 10 апреля - делегация с президентом Польши Лехом Качинским.

Сегодня, 28 октября, на волнах Третьей программы Польского радио Ващиковский подчеркнул, что решение об обнародовании документов не изменили, однако удалось открыть документы, которые нужно изучить.

По его словам, ранее речь шла о корреспонденции «на бумаге». «Оказалось, что мы можем открыть электронную почту, которую, как мы раньше думали, не можем открыть. Это сотни, а даже тысячи писем с того периода, которые надо просмотреть», - сказал глава дипломатии Польши. Он добавил, что на их изучение потребуется определенное время.

Ващиковский выразил надежду, что документы будут опубликованы «раньше, чем позже». Глава МИД не исключил, что впоследствии они также будут доступны в Интернете.

Читайте такжеПольша обнародовала видео встречи Путина и Туска в день Смоленской катастрофы

«Я изучаю эти документы, учитывая то, как готовили с политической точки зрения весь визит в Смоленск и в этом вопросе можно сделать однозначный вывод, что правительство Польши играло вместе с российским правительством на разделение этих визитов. Не хотел пустить в Смоленск светлой памяти Леха Качиньского, вместо этого толкая его на 9 мая в Москву [...] или на другие годовщины», - сказал министр.

Он подчеркнул, что выяснилось также то, какой была реакция МИД Польши после 10 апреля. «Оказывается, что оно (МИД Польши – УНИАН) вообще не реагировало. Не настаивало на расследовании, возвращении обломков самолета на протяжении многих месяцев, даже лет», - сказал Ващиковский.

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента.

В этом году Польша возобновила расследование катастрофы.