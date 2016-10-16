Российская авиация нанесла очередной удар в Сирии: 11 погибших, 25 раненых

Как передает агентство «Анадолу», по словам представителя сил гражданской обороны Васика Харака, ранения получили 25 мирных жителей, которых разместили в полевых госпиталях.

В результате авиаудара разрушен также склад с медикаментами.

Как сообщал УНИАН, Россия отправила в Атлантику и Средиземное море корабельную группу, в состав которой входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения.

Читайте такжеВ США обсудят нанесение авиаударов по военным базам Асада - СМИ

В июле сообщалось, что для ударов по позициям террористических организаций в Сирии Россия задействует палубную авиацию с крейсера «Адмирал Кузнецов», который будет базироваться в восточной части Средиземного моря.

В сентябре 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии. Своими целями российское военное командование называет позиции террористических группировок.

В марте 2016 году президент Владимир Путин объявил о начале вывода войск из Сирии, заявив, что военная задача в этой стране была выполнена.