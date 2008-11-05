Сегодня возле Сейма поляки жгли шины и бросали петарды

В Варшаве сегодня несколько тысяч человек под руководством трех профсоюзов протестовали против плана правительства Польши законодательно изменить критерии труда в сложных условиях, что приведет к сокращению количества людей, которые имеют право раньше выходить на пенсию, из предусмотренного действующим законодательством 1 млн. человек до 250 тыс.

Как сообщает TVN24, в акции приняли участие шахтеры, металлурги, учителя и работники железной дороги, часть из которых, согласно запланированной правительством реформе, теряют право раньше выходить на пенсию.

Несмотря на призывы руководителей профсоюзов, люди вели себя агрессивно. Возле Сейма и Дома правительства участники жгли шины и бросали петарды, от которых пострадали два человека: милиционер и один из протестующих.

Протест также привел к значительным заторам в городе.

Председатель Форума профсоюзов (FZZ) Веслав СЕВЕРСКИЙ заявил, что предлагаемая правительством реформа будет стимулировать работодателей увольнять работников.

«Это позорный механизм, который будет стимулировать увольнение людей», - сказал он.

Профсоюзы также обвинили правительство в игнорировании диалога по пенсионной реформе и односторонней отмене предоставленных действующим законодательством прав.

Согласно проекту закона, который внедряет реформу, право раньше выходить на пенсию получили бы только люди, которые родились после 1 января 1948 года и которые до 1 января 1999 года проработали минимум 15 лет в сложных условиях или выполняли сложную работу.

Таким образом, согласно проекту, для того, чтобы раньше выйти на пенсию, мужчина должен иметь 60, а женщина 55 лет. (В Польше на пенсию на общих основаниях могут выйти мужчины в 65 лет и женщин в 60).

Профсоюзы выступают за отмену возрастного ограничения для более быстрого выхода на пенсию.

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ заявил о намерении применить вето на правительственный проект закона в случае его принятия Сеймом и внес свой законопроект, который предлагает продлить действие существующего сегодня порядка до 2010 года.

Правительство, в свою очередь, утверждает, что в случае неодобрения закона в этом году, никто в Польше в 2009 году не сможет выйти раньше на пенсию, поскольку закон, который регулирует это дело, утратит силу.

В протесте, кроме FZZ, приняли участие представители Общеопольского согласия профсоюзов (OPZZ), и профсоюзы «Солидарность».