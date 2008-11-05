Медведев возмущается тем, как использовали конфликт на Кавказе
НАТО использовало....
Конфликт на Кавказе использовался для ввода кораблей НАТО в Черное море.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
«Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море военных кораблей НАТО, а затем и для ускоренного навязывания Европе американских противоракетных систем», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.
По его словам, в результате «провокации» грузинского руководства, резко возросло напряжение на Кавказе.
«Локальная авантюра тбилисского режима обернулась ростом напряженности далеко за пределами региона – во всей Европе, во всем мире», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.
По его мнению, вследствие войны на Кавказе были дестабилизированы основы глобального порядка.
Как сообщал УНИАН, в августе в акваторию Черного моря входили корабли НАТО, которые доставляли гуманитарную помощь Грузии.
В российском Генштабе тогда заявили, что присутствие кораблей НАТО обостряет ситуацию в акватории Черного моря.