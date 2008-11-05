Праздник со слезами на глазах - как отметили победу Обамы (фоторепортаж)

Барак Обама победил на президентских выборах в США. «Америка готова к переменам, и выборы доказали, что американцы их хотят,» - с такими словами Обама обратился к своим избирателям, передает Эхо Москвы.

В свою очередь, сенатор Маккейн признал свое поражение и поздравил Обаму с победой на выборах.

Бараку Обаме удалось завоевать голоса избирателей во многих ключевых штатах и заручиться поддержкой более 330 выборщиков. В то время как для победы достаточно 270.

Уже объявлено, что присяга нового президента перед Конгрессом и нацией состоится 20 января 2009 года.

Победу представителя демократов бурно празднуют как в Соединенных Штатах...

Так и на родине первого в истории афроамериканского победителя президентских выборов в США.

Кенийские родственники Барака Обамы праздновали успех члена своей семьи пением: “Мы едем в Белый Дом”, сообщает АР.

В столице Кении – Найроби люди не спали всю ночь, потому что следили за ходом подсчета голосов по телевидению, и встретили весть о победе Обамы, выкрикивая его фамилию.

Супруга избранного президента США Мишель Обама может бросить вызов жене французского президента Никола Саркози Карле Бруни как признанной сейчас королеве первых леди, считает The Times.

Издание называет Мишель женщиной нового, постфеминистского типа. Она умна, независимо мыслит, привлекательна, но как обычная женщина, в отличие от пугающей, искусственно Синди Маккейн. Ее поведение - жизнеутверждающая смесь дерзости и самокритики, ее простой стиль одежды - не слишком сексуальный и не слишком скромный одновременно. Она производит впечатление здравомыслящей женщины, отмечает Газета.ру.

Фото Reuters и AP