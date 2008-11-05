Число жертв стихии на юге Китая возросло до 40 человек

Число жертв осадков и оползней на юге Китая возросло до 40, более 40 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает РИА «Новости» .

Многочисленные оползни и сели, вызванные затяжными осадками, произошли на юге Китая в начале ноября. По последним данным, предоставленным властями провинции Юньнань ночью в понедельник, в настоящее время подтверждена гибель 40 человек, судьба 43 - неизвестна.

По официальным данным, из района бедствия эвакуированы 60 тысяч человек.

Затяжные осадки, начавшиеся на юге страны 24 октября, нарушили привычный уклад жизни более чем 1,3 миллиона человек.

Проливные дожди, начавшиеся в южных регионах Китая в конце октября, обусловили серьезные наводнения и сходы оползней в провинции Юньнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе. В отдельных уездах уровень осадков превысил 500 мм.

В районах, где не прекращаются осадки, затоплены сельскохозяйственные угодья. Ведутся работы по восстановлению транспортного сообщения. Власти предупреждают, что в ближайшие дни осадки будут продолжаться и ситуация в районе по-прежнему будет оставаться "серьезной", пишет газета.

Помимо дождей, не прекращающихся на большинстве территории региона, в отдельных северо-западных районах провинции Юньнань зафиксированы снегопады. Местные СМИ сообщают о скоплении автомобилей, не справляющихся с условиями внезапной зимы на трассах.