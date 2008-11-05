Американцы массово жалуются на избирательные списки

На "горячую линию" американского телеканала CNN поступило почти 37 тыс. телефонных звонков с жалобами избирателей, голосующих на выборах президента США, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Чаще всего люди сообщают о проблемах с регистрацией в избирательных списках - в эту категорию отнесены 29% поступивших жалоб.

Следующими по значимости причинами недовольства со стороны избирателей телекомпания CNN называет проблемы со специальными машинами для голосования (14% жалоб) и проблемы с доступом к избирательным участкам (13% жалоб).

С самого начала работы избирательных участков была отмечена крайне высокая активность избирателей. В то же время из разных уголков страны регулярно поступали сообщения о трудностях, с которыми сталкиваются граждане США при реализации своего избирательного права. Это и выход из строя автоматов для голосования, и огромные очереди на ряде избирательных пунктов, и медленная работа местных избирательных комиссий.