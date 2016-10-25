Взрыв в Анталии: ранены 10 человек
В результате взрыва, который произошел сегодня утром в турецкой Анталии, ранены 10 человек.
Об этом сообщает Newsturk со ссылкой на мэрию Анталии.
«В результате взрыва на парковке у здания Торгово-промышленной палаты (ATSO) пострадали 10 человек от порезов выбитыми стеклами», - сообщают в городской мэрии.
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Как сообщалось, сегодня в Анталии в 08:50 по местному времени на парковке возле здания Торгово-промышленной палаты на бульваре Газе взорвался заминированный автомобиль.
Очевидцы происшествия сообщили об одном взорванном автомобиле, четырех поврежденных и незначительном повреждении металлоконструкций здания ATSO.
Власти Турции запретили проведение митингов и маршей в Анкаре до конца ноября. По данным разведслужбы страны, боевики планируют террористические акции в городах.