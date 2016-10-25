В Анталье прогремел мощный взрыв (фото)

09:38, 25 октября 2016
Мир
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Мощный взрыв прогремел во вторник примерно в 8:50 возле торгово-промышленной палаты в Анталье.

@dogannewsagency

Сейчас на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи. Об этом пишет Hurriуet

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Корреспондент агентства Doğan сообщает, что на месте инцидента есть взорванная машина. Множество людей получили легкие ранения.

При взрыве пострадали также четыре машины и несколько зданий.

Более подробных данных о погибших или пострадавших пока нет.

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