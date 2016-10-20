Премьер Британии призвала ЕС продемонстрировать единую позицию, чтобы пресечь зверства России в Сирии

Об этом он сказал в Брюсселе перед началом саммита ЕС.

Как отметила глава британского правительства, она впервые примет участие в саммите Европейского совета. По словам Мэй, она прибыла с очень четким посылом: "Соединенное Королевство оставляет Европейский Союз, но мы продолжим играть полноценную роль до тех пор, пока мы не выйдем (из ЕС). И мы будем сильным и надежным партнером после того, как мы выйдем (из ЕС)".

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"Это одновременно отвечает интересам Соединенного Королевства и Европейского Союза, чтобы мы продолжали тесно сотрудничать вместе, в том числе во время этого саммита. Мы должны показать стойкую и объединенную европейскую позицию в условиях российской агрессии", - подчеркнула Мэй.

Она добавила, что Британия внесла вопрос о рассмотрении действий РФ в Сирии в повестку дня этого саммита.

"Мы должны и дальше вместе сотрудничать. Это очень важно, что мы работаем вместе, чтобы продолжать оказывать давление на Россию, чтобы остановить ее ужасные зверства, ее отвратительные зверства в Сирии", - подчеркнула Мэй.

Как сообщал УНИАН, президент Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что сегодня на саммите лидеров стран Евросоюза не ожидается принятие решений, но ЕС должен сохранять вариант введения санкций против РФ за ее действия в Сирии.

В то же время премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что среди стран-членов Европейского Союза пока нет единой позиции в вопросе введения санкций против РФ из-за ситуации в Сирии.

Саммит ЕС начнется в Брюсселе во второй половине четверга и завершится в пятницу, 21 октября. Одним из вопросов повестки дня является вопрос отношений с РФ.

В проекте выводов саммита отмечается, что "(ЕС) Рассматривает все варианты, включая дальнейшие ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций, которые поддерживают режим, если будут продолжаться нынешние зверства".

В ночь на 20 октября в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент РФ Владимир Путин провели переговоры по ситуации в Сирии.

По их итогам Меркель подчеркнула, что переговоры с Путиным были "очень четкими и очень сложными". Она также не исключила введения Евросоюзом новых санкций к России из-за бомбардировки Алеппо.