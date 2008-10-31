Бои в Конго довели регион до гуманитарной катастрофы

Ожесточенные вооруженные столкновения между повстанцами и правительственными войсками на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в районе административного центра провинции Северное Киву города Гома привели к "гуманитарной катастрофе" в регионе.

Об этом говорится в заявлении Международного Красного креста, в котором отмечается, что районы боев покинули десятки тысяч человек, передает ИТАР-ТАСС.

В документе указывается, что в Гоме царит хаос, разграблены госпитали, грабежи продолжаются и сегодня. В городе приостановили свои работы все международные гуманитарные организации, люди остались без продовольствия, медицинского обслуживания, укрытия и не защищены от насилия.

Руководство миротворческой миссии ООН в ДРК решает вопрос о переброске дополнительных своих подразделений на восток страны. Они должны усилить расквартированных там свыше 5 тысяч миротворцев, которые оказывают помощь мирному населению, правительственным войскам и предпринимают усилия по недопущению захвата повстанцами Гомы. Под их контролем остаются аэродром и стратегические объекты.

Верховный представитель по внешней политике и безопасности Европейского Союза Хавьер СОЛАНА заявил, что страны Евросоюза готовы предоставить самолеты для доставки гуманитарной помощи на восток ДРК.

Он также заявил, что "в Брюсселе приступили к изучению" предложения Франции об отправке от 400 до 1500 европейских миротворцев в ДРК для содействия гуманитарной миссии.

Как сообщалось, активные боевые действия повстанцев против правительственной армии и миротворцев ООН начались 29 октября. Лидер повстанцев - Лоран НКУНДА, в недавнем прошлом бывший генерал правительственной армии, организовал наступление на административный центр провинции Северное Киву город Гому, несмотря на подписанное в январе соглашение о прекращении огня.

Он обвиняет власти в том, что они должным образом не защищают его соплеменников-тутси от бывших солдат-хуту из правительственной армии Руанды, Генерал Л.НКУНДА заявил, что не ограничится востоком страны и намерен "освободить" всю страну.

Вражда между центральноафриканскими народами хуту и тутси уже приводила к войнам в Уганде, Руанде и Бурунди, а также к 4-летней войне на востоке Конго, в которую было втянуто около дюжины стран Африки.

ДРК (бывший Заир) - вторая по величине страна Африки, недра которой богаты запасами алмазов, золота, кобальта и других редкоземельных металлов. ДРК обвиняет Руанду в отправке войск на помощь повстанцам Л.НКУНДЫ.