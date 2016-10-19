Знаток английского Мутко вышел на "нью харайнзытц": Путин повысил его до вице-премьера

Соответствующее предложение было внесено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и одобрено президентом Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Напомним, 2 мая 2010 года в Цюрихе на заседании Исполкома ФИФА министр спорта и туризма Мутко впервые прочитал с трибуны речь на английском, поразив всех своим ужасным произношением, что вызвало бурю обсуждений в Интернете.

28 мая 2015 года Мутко в Цюрихе пообщался с журналистами на английском языке, что в очередной раз спровоцировало волну комментариев насчет его лингвистических способностей.

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После этого, в ноябре 2015 года, Мутко, покидая пресс-конференцию, посвящённую допинговому скандалу в российской лёгкой атлетике, побоялся ответить на несколько вопросов на английском языке.

"Speak english a little, — отметил министр. — Я как только скажу speak english, — потом песни в YouTube", – мотивировал свой отказ он.