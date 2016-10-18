WikiLeaks опубликовал очередную часть писем главы предвыборного штаба Клинтон
Об очередной публикации писем WikiLeaks сообщил на странице в Twitter
WikiLeaks опубликовал 10 часть электронной переписки главы штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джона Подести.
На странице в Twitter ресурс опубликовал сообщение «Письма Подести. Часть 10».
RELEASE: The Podesta Emails Part 10 https://t.co/wzxeh70oUm#HillaryClinton#imWithHer#PodestaEmails#PodestaEmails10pic.twitter.com/VVkIwsRd6Q— WikiLeaks (@wikileaks) 17 октября 2016 г.
В целом ресурс опубликовал более 15 тысяч электронных писем главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон.
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Напомним, основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже более четырех лет находится в посольстве Эквадора в Лондоне,лишили доступа к интернету.
"Интернет-соединение Джулиана Ассанжа было намеренно прервано со стороны правящей партии. В связи с этим мы принимаем соответствующие меры", - сообщается на страничке WikiLeaks в Twitter.
В начале октября Ассанж сообщил, что до конца 2016 года будет опубликована «значительная» информация из правительств трех стран, а также выборов в США.