WikiLeaks опубликовал очередную часть писем главы предвыборного штаба Клинтон

WikiLeaks опубликовал 10 часть электронной переписки главы штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джона Подести.

На странице в Twitter ресурс опубликовал сообщение «Письма Подести. Часть 10».

В целом ресурс опубликовал более 15 тысяч электронных писем главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

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Напомним, основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже более четырех лет находится в посольстве Эквадора в Лондоне,лишили доступа к интернету.

"Интернет-соединение Джулиана Ассанжа было намеренно прервано со стороны правящей партии. В связи с этим мы принимаем соответствующие меры", - сообщается на страничке WikiLeaks в Twitter.

В начале октября Ассанж сообщил, что до конца 2016 года будет опубликована «значительная» информация из правительств трех стран, а также выборов в США.