В Китае родился трехглазый поросенок с двумя пятачками (видео)
09:03, 18 октября 2016Мир
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В Китае на одной из ферм родился необычный поросенок.
Watch it! Piglet born with 2 snouts, 3 eyes in SW China pic.twitter.com/zJyc5nXEO7— China Xinhua News (@XHNews) October 18, 2016
Об этом в своем Twitter сообщило китайское агентство Xinhua.
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Как видно на видео, у животного три глаза и два пятачка.
Поросенка выкармливают из бутылочки, поскольку ему трудно самостоятельно питаться.
Как рассказала хозяйка фермы, она сначала испугалась, увидев необычного поросенка.
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