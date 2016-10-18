В Китае родился трехглазый поросенок с двумя пятачками (видео)

Watch it! Piglet born with 2 snouts, 3 eyes in SW China pic.twitter.com/zJyc5nXEO7 — China Xinhua News (@XHNews) October 18, 2016

Об этом в своем Twitter сообщило китайское агентство Xinhua.

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Как видно на видео, у животного три глаза и два пятачка.

Поросенка выкармливают из бутылочки, поскольку ему трудно самостоятельно питаться.

Как рассказала хозяйка фермы, она сначала испугалась, увидев необычного поросенка.