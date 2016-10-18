Президент Йемена согласился на прекращение огня

Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил министр иностранных дел страны Адбель-Малек аль-Мехлафі на своей странице в Twitter, передает Deutsche Welle.

Также президент согласился снять осаду города Таиз.

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Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель аль-Джубейр спрогнозировал, что стороны конфликта в Йемене вскоре могут прийти к соглашению о перемирии.

Как сообщал УНИАН, накануне Соединенные Штаты и Великобритания призвали в ближайшие дни установить в Йемене режим прекращения огня. Обе страны оказывают помощь коалиции под руководством Саудовской Аравии, которая наносит удары с воздуха по повстанцам-хуситам в Йемене.

Количество жертв гражданской войны в Йемене на данный момент составляет около 10 тысяч человек. Вооруженный конфликт продолжается с сентября 2014 года, когда повстанцы-хуситы захватили столицу страны Сану и заставили международно признанное правительство эвакуироваться на юг - к Адену.