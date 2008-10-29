Укриана не против разметить границу с Россией и Беларусью на деньги ЕС

Украина хотела бы получить помощь Европейского Союза при осуществлении демаркации границы с Россией и Беларусью.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО после встречи с вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за вопрос юстиции, свободы и безопасности, Жаком БАРРО.

“Что касается возможной помощи, мы бы хотели ее иметь, поскольку мы действительно нуждаемся в некоторых экспертизах и так далее, тем более, что ЕС имеет богатый опыт в этом вопросе”, - сказал он.

Отвечая позже на вопрос украинских журналистов относительно того, не может ли мировой финансовый кризис повлиять на потенциальное увеличение ЕС помощи Украине, в том числе финансовой, министр ответил негативно.

“Я не думаю, что есть какая-то прямая связь. Есть специальные фонды, есть деньги, которые не были использованы после того, как несколько стран Восточной Европы присоединились к ЕС”, - сказал министр.

В.ОГРЫЗКО отметил, что Украине просто нужно подать четко сформулированные программы и проекты совместных действий.

Он также отметил, что, конечно, Украина должна финансировать такие проекты и самостоятельно, и деньги на это предусмотрены в бюджете, однако помощь ЕС не была бы лишней.