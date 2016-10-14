В США обсудят нанесение авиаударов по военным базам Асада - СМИ

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, передает 112 Украина.

Отмечается, что некоторые высокопоставленные чиновники считают, что США нужно действовать в Сирии более настойчиво, чтобы не потерять влияние на сирийские оппозиционные группировки, а также арабских, турецких и курдских союзников.

Читайте такжеВ Британии заговорили о военном вмешательстве в сирийский конфликт: Кремль уже отреагировал

Среди рассматриваемых вариантов действий – авиаудары по военным базам сирийских войск, их складам боеприпасов, радиолокационным и зенитным базам. Однако по мнению собеседников агентства, Обама вряд ли пойдет на это, чтобы не началась прямая конфронтация с Россией.

Еще один вариант действий – разрешить союзникам США в Сирии поставлять сирийским оппозиционным группировкам более совершенное оружие за исключением зенитных ракет. Однако на встрече с Обамой окончательное решение о дальнейших планах по Сирии может быть и не принято, сообщили собеседники Reuters.

Ранее издание сообщало, что США обсуждают жесткие, в том числе силовые, варианты ответа на возобновление боевых действий в сирийском Алеппо.