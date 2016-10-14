В США обсудят нанесение авиаударов по военным базам Асада - СМИ
Президент США Барак Обама на встрече с советниками по международной политике, которая пройдет 14 октября, обсудит варианты военных действий в Алеппо, в том числе предложение нанести авиаудары по военным базам армии Башара Асада.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, передает 112 Украина.
Отмечается, что некоторые высокопоставленные чиновники считают, что США нужно действовать в Сирии более настойчиво, чтобы не потерять влияние на сирийские оппозиционные группировки, а также арабских, турецких и курдских союзников.
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Среди рассматриваемых вариантов действий – авиаудары по военным базам сирийских войск, их складам боеприпасов, радиолокационным и зенитным базам. Однако по мнению собеседников агентства, Обама вряд ли пойдет на это, чтобы не началась прямая конфронтация с Россией.
Еще один вариант действий – разрешить союзникам США в Сирии поставлять сирийским оппозиционным группировкам более совершенное оружие за исключением зенитных ракет. Однако на встрече с Обамой окончательное решение о дальнейших планах по Сирии может быть и не принято, сообщили собеседники Reuters.
Ранее издание сообщало, что США обсуждают жесткие, в том числе силовые, варианты ответа на возобновление боевых действий в сирийском Алеппо.