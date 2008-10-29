Би-Би-Си вынуждает Саакашвили оправдываться

Президент Грузии Михаил Саакашвили отвергает обвинение в том, что вооруженные силы Грузии совершали военные преступления во время наступления на Южную Осетию и Абхазию, сообщает Би-Би-Си.

Группа журналистов Би-Би-Си недавно осуществила первый визит в эти регионы и нашла свидетельства, которые дают основания предполагать, что Грузия применяла силу неизбирательно и, возможно, преднамеренно выбирала для целей гражданские объекты.

В частности, Би-Би-Си ссылается на слова двух свидетелей, в частности Марины Койчевой, врача из главного госпиталя Цхинвали, которая рассказала корреспондентам, что по ней и трех ее родственниках стреляли грузинские танки в то время, когда они пытались уехать из города на машине 9 августа. В результате обстрела, их машина и еще две других съехали в канаву. Георгий Тадтаев, 21-летний студент-стоматолог, был убит во время этого обстрела. Его мать, 45-летняя Тая Ситник, рассказала Би-Би-Си, что ее сын истек кровью на ее руках после того как осколком снаряда грузинского танка ему ранило горло.

По словам Т.Ситник, она видела, как этот грузинский танк, подъехав на расстояние нескольких метров к 5-этажному жилому дому, отстреливал по снаряду на каждый этаж.

Президент Грузии М.Саакашвили заявил Би-Би-Си: “Мы абсолютно отрицаем любые обвинения в военных преступлениях, но, в то же время, мы открыты для любых комментариев и расследований”.

“Мы призываем провести международное расследование хода этой войны и обстоятельств, повлекших это вторжение”, заявил он.

В то же время, группа журналистов Би-Би-Си засвидетельствовала, что проводилось систематическое разрушение сел, населенных этническими грузинами, внутри самой Южной Осетии. Некоторые дома сжигали осетины, другие - сносились пророссийской властью этой территории.