В Турции смертник подорвал себя во время во время полицейской спецоперации: есть погибшие и раненые

15:52, 16 октября 2016
Мир
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Взрыв прогремел в Газиантепе на юге Турции в 40 километрах от сирийской границы.

Взрыв в Турции / REUTERS

Вследствие взрыва погибли три человека, не менее восьми были ранены. Четверо раненых – сирийцы, остальные – полицейские. Об этом пишет Reuters.

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Источники в турецкой службе безопасности считают, что один из находившихся в здании мужчин подорвал себя.

Полицейские преследовали машину, которая, предположительно, перевозила взрывчатку в дом, где жили несколько выходцев из Сирии. Инцидент произошел во время обыска.

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