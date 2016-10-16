В Турции смертник подорвал себя во время во время полицейской спецоперации: есть погибшие и раненые
15:52, 16 октября 2016Мир
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Взрыв прогремел в Газиантепе на юге Турции в 40 километрах от сирийской границы.
Взрыв в Турции / REUTERS
Вследствие взрыва погибли три человека, не менее восьми были ранены. Четверо раненых – сирийцы, остальные – полицейские. Об этом пишет Reuters.
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Источники в турецкой службе безопасности считают, что один из находившихся в здании мужчин подорвал себя.
Полицейские преследовали машину, которая, предположительно, перевозила взрывчатку в дом, где жили несколько выходцев из Сирии. Инцидент произошел во время обыска.
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