Возле Белого дома американцам предлагают на 30 минут почувствовать себя беженцем (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Накануне прибытия мигрантов активисты в Филадельфии, Бостоне, Чикаго и Вашингтоне взялись за формирование общественного мнения. В этих городах развернули специальные выставки-реконструкции о мытарствах, через которые проходят искатели спасения.

Так, "лагерь беженцев" разбили рядом с Белым домом и монументом Джорджа Вашингтона: с палатками, порциями еды для переселенцев, и лодками, в которых приходилось преодолевать море сирийским беглецам.

Как отмечается в сюжете, теперь эти предметы – часть интерактивной выставки, где вместо беженцев через испытания проходят рядовые американцы. Тур длится всего 30 минут. За это время посетители погружены в условия, в которых беженцы живут годами. Участники преодолевают даже море и платят перевозчику за надежду на спасение.

Представитель "Врачей без границ" Патрик Сакс рассказал, что не все, кому посчастливилось попасть на лодку, достаются безопасного берега живыми. В лодку попадают более 100 сирийских беженцев. "Те, кто ложатся на дно, почти никогда не выживают - их растаптывают ногами. Владелец лодки не гарантирует ничего - ни исправности судна, ни правильности маршрута", - отметил он.

Чтобы пересечь пункт пропуска, тоже надо заплатить. Потом фильтрационный пункт, где у беженцев впервые появляется еда - маленькие порции риса, макарон или галет и два литра воды в день.

Единственное место, где экскурсанты не платят, - полевой госпиталь. В нем есть немного необходимых медикаментов, две кровати с отверстиями и ведрами под ними, ведь большинство беглецов страдают от диареи.

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Люди на такой выставке могут не только лучше понять, как живется беженцам, но и какую невероятную работу осуществляют гуманитарные организации.

За последние 6 лет количество беженцев в мире выросло на 20 миллионов человек. Специалисты из гуманитарных организаций делятся печальной статистикой: все, кто бежит из своих домов, надеются, что вернутся домой через несколько месяцев. На самом же деле в лагерях для беженцев кое-где вырастают 2-3 поколения.