The New York Times: Новое оружие в арсенале России, и оно надувное

Об этом пишет Эндрю Крамер в статье "Новое оружие в арсенале России, и оно надувное", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

До тех пор, пока на поле неожиданно не появляется блестящий истребитель МиГ-31, его сильные, короткие крылья расправляются и открывают отличительный знак – красную звезду. Спустя несколько мгновений, возле него появляется ракетная установка.

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Автомобили на близлежащей дороге притормаживают, водители в изумлении разглядывают то, что кажется грозным оружием, которое так неожиданно появилось в этом безмятежном месте. А потом, так же быстро, как появились, истребитель и ракетная установка исчезают.

"Если вы изучите основные исторические битвы, то увидите, что хитрость побеждает всегда", - лукаво улыбаясь, сказал Алексей Комаров, военный инженер, отвечающий за эти уловки. "Никто никогда не побеждает честно".

Комаров контролирует военные продажи в "Русбал", компании по производству надувных конструкций, которая также поставляет Министерству обороны России одну из менее известных военных угроз: растущий арсенал надувных танков, истребителей и ракетных пусковых установок, в том числе и МиГ на поле.

На заводе за высокими бетонными стенами, недалеко отсюда, рабочие тайно изготовляют немного больше, чем просто швейные машины. Они штампуют зеленую ткань для мягкой силы: обманки, которые выглядят очень реалистично с расстояния примерно 300 ярдов и могут появляться и исчезать за считанные минуты.

Когда Россия под руководством президента Владимира Путина, пыталась вернуться на геополитическую сцену, Кремль использовал тайную тактику: заглушал критиков за границей, подталкивал православную церковь к консервативной контрреволюции, распространял ложную информацию для широкой аудитории в Европе и даже, по данным администрации Обамы, вмешался в американскую предвыборную кампанию, взломав компьютеры Демократической партии.

Теперь к этому списку прибавилось пробуждение давнего интереса российской армии к операциям с использованием обмана и маскировки и набору смертельных уловок, известных как маскировка. Это психологическая военная доктрина, которая становится все более важным элементом для геополитических амбиций страны.

Недавние военные развертывания России начинались с операций, организованных согласно этой доктрине: в буквальном смысле замаскированные тайные солдаты в Крыму в 2014 году, солдаты, которые заявляли, что приехали на восток Украины "отдыхать" или "в качестве добровольцев" и "гуманитарный воздушный мост" в Сирию в 2015 году.

Когда началось вторжение России в Украину, Москва направила "гуманитарный конвой" ослепительно белой военной техники в мятежные восточные области. Позже оказалось, что грузовики были почти пустыми. Так возникло предположение, что их отправили туда, чтобы сдержать украинское контрнаступление против повстанцев.

Идея маскировки заключается в том, чтобы держать противника в неведении, никогда не раскрывать свои истинные намерения, всегда отрицать свою деятельность и использовать все средства, политические и военные, чтобы сохранить для своих солдат преимущество неожиданного нападения. В этом смысле, говорят военные аналитики, доктрина "многоуровневая". Она не проводит никаких различий между маскировкой солдата под куст или дерево в зеленой камуфляжной одежде, ложью особого рода, высоким уровнем политической дезинформации, а также хитрыми уловками.

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На пресс-конференции сразу после вторжения в Крым, Путин категорически отрицал, что "зеленые человечки", появляющиеся на экранах телевизоров, это русские. Он говорил, что кто угодно может купить военную форму и надеть ее. Всего пять недель спустя после аннексии полуострова, он признал, что это были российские войска.

В прошлом месяце, министерство обороны отрицало заявления Вашингтона о том, что российские военные самолеты атаковали гуманитарный конвой в Сирии. Сначала в министерстве заявили, что грузовики могли пострадать от огня мятежников, а затем – что всему виной американский беспилотник, и наконец, что груз просто загорелся.

Маскировка выходит далеко за пределы простого камуфляжа, который используют все армии, и включает в себя целый ряд идей по дезориентации и дезинформации, настолько же полезных сегодня, как и десять лет назад. На советских картах, к примеру, часто были неточности, которые сбивали с толку водителей, но служили целям национальной безопасности: если они окажутся у шпиона, то запутают армию противника, поскольку кажущиеся правильными дороги могут вести к болотам.

На самом деле, практически каждая российкая и советская операция за последние полвека, от Пражской весны до Афганистана, Чечни и Украины, начиналась с простой, но эффективной уловки: солдаты сначала появлялись в гражданской форме или форме без знаков различия. В 1968 году, например, рейс "Аэрофлота" прибыл в Прагу, на его борту находилось несоизмеримо большое количество молодых людей, которые впоследствии захватили аэропорт.

Солдаты под видом туристов приплыли в Сирию в 1983 году, операция известная под названием "товарищ турист". Появление таинственных, солдат в камуфляже в Кабуле, Афганистане, и Грозном (Чечня), предвещало более масштабное развертывание в 1979 и 1994 годах.

Эксперты опасаются, что следующим театром для такой тактики может стать Балтийский регион, где проживают значительные меньшинства этнических русских, а также расположена крупная российская военная база в Калининграде.

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Возможности России в странах Балтии огромны. Аналитики полагают, что, к примеру, старый российский военный корабль может симулировать механическое повреждение и осесть на Балтийском побережье. Вскоре, будет развернута морская пехота для его "защиты".

Возможно, этого вторжения будет недостаточно, чтобы вызвать полномасштабную реакцию НАТО, но если судно там просто оставят, то это может подорвать доверие к альянсу, говорят аналитики.

"В отношении стран Балтии… Забавно, но Россия считает, что доверие к НАТО основано на любом бесполезном клочке земли, поэтому нужно забрать лишь небольшой кусочек", - сказал Майкл Кофман, военный аналитик в Kennan Institute (Вашингтон).

Полковник Дэвид Гланц, ведущий эксперт по российской маскировке, заявил, что Россия рассматривает войну "в самых разных аспектах".

Конечно, другие военные используют обманки. Но российская доктрина маскировки отличается от других отвлекающих операций крупных вооруженных сил. Она сочетает в себе стратегический и тактический обман, и применяет его и в военной, и в мирной ситуации.

К примеру, Советский Союз решил назвать свой космический аэродром "Байконур", в честь небольшого казахстанского поселения в нескольких сотнях миль оттуда. Он надеялся, что в случае нападения, вражеские бомбардировщики по ошибке могут разбомбить маленькую деревню.

"Они относятся к войне как к шахматам, а мы – как к шашкам", - сказал полковник Гланц, бывший профессор в командно-штабном колледже в Форт-Ливенворт, штат Канзас.

Хорошо сконструированная уловка российской маскировки сначала объясняет основную линию, а потом вводит резкий поворот сюжета.

Маскировка "предназначена для манипулирования картиной действительности противника, распространения дезинформации и, в конечном счете, подрыва процесса принятия решений отдельными лицами, организациями, правительствами и сообществами", - написал Дима Адамский, эксперт по российской психологической войне, в статье, опубликованной в прошлом году. Если осуществить первые шаги правильно, то они "окажутся неопасными для цели".

В Грузии, игра началась за несколько дней до того, как Гоча Кояев, офицер МВД, и некоторые его сослуживцы стали жертвами войны с Россией 2008 года.

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Часть команды расчищала поле неразорвавшихся военных материалов вблизи Южной Осетии, Кояева отправили забрать небольшой, желтый дрон для наблюдения, который упал на землю в яблоневом саду. Внешне безобидный объект, но на самом деле, в этой местности разбилось столько дронов, что грузины начали смеяться над их некачественной конструкцией.

Однако, почувствовав опасность в последний момент, Кояев отступил назад, а его коллега поднял беспилотник, который тут же взорвался. Двое мужчин погибли, и еще восемь человек, в том числе Кояев, получили ранения.

Ранее упавшие дроны не вызывали опасений у солдат. "Это была уловка", - сказал он. "Мы думали, что они низкого качества, а их сбрасывали намеренно".

Развернутый в солнечном поле за пределами Москвы, матерчатый макет ракетной системы С-300 (в металлической версии, одного из самых страшных видов оружия в России) выглядит как большая, неубранная постель камуфляжного цвета.

"Потяни немного в эту сторону", - советует один рабочий. "Выпрямите там", - говорит другой. По щелчку переключателя на электрическом воздушном компрессоре, он начал надуваться, качаться и принимать форму, словно гигантский зефир в ожидании обжаривания в Третьей мировой войне.

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Поклонник полетов на воздушном шаре в 1993 году основал "Русбал". Позже компания переключилась на производство надувных детских аттракционов – игровых площадок, известных как батуты.

На самом деле, изготовление надувных замков-батутов вдохновило компанию - и российскую армию – на пересмотр десятилетней российской практики. Ранее для надувных изделий они использовали огромные резиновые шары, что стало технологическим прорывом на рубеже тысячелетия.

Они обеспечивали герметичное уплотнение, и изделие не нужно было постоянно надувать, но резина намного тяжелее ткани. В надувном батуте непрерывно работает воздушный компрессор, который создает избыточное давление в структуре негерметичной ткани.

От выстрела резиновые танки сдуются, или даже лопнут. А ткань сохранит свою форму, даже если в нее попадет шрапнель.

"Сначала было много скептицизма", - сказала Мария Опарина, директор "Русбал" и дочь основателя, во время интервью в одном из кафе Москвы. Однако, демонстрации поразили генералов.

Компания не говорит, сколько надувных танков изготовила, потому что их число засекречено, но, по словам Опариной, оно постоянно увеличивалось в течение прошлого года. Этот контракт – лишь небольшая часть 10-летней программы перевооружения России стоимостью 660 миллиардов долларов, которая началась в 2010 году. Сейчас на заводе работают 80 человек, большинство – на пошиве надувного вооружения.

Компания также работает на экспорт. Она изготовила надувные муляжи зенитной ракетной системы С-300 на сумму 3 млн долларов для продажи в Иран. Но ей пришлось оставить товар, когда правительство России приостановило продажу реальной ракетной системы из-за санкций Организации Объединенных Наций. Сделка могла состояться в этом году, но Иран заявил, что уже не заинтересован в обманках.

Танки и ракетные пусковые установки можно не только надуть, но и взорвать. Но наиболее очевидное их использование – в качестве приманок для того, чтобы отвести огонь, например, крылатых ракет или бомб с лазерным прицелом от реальных систем вооружений.

Их цель состоит в том, чтобы подорвать процесс принятия решения противником: командиры тратят драгоценное время, проверяя, реальна ли новая цель или это просто надувная приманка.

Они предназначены для быстрого надувания и сдувания. Если оставить их на длительное время, их надувная природа станет очевидной для спутников, сказала Опарина. Их может сдуть ветер, также они, как правило, увеличиваются и уменьшаются в размерах.

Надувной танк Т-80, один из стандартных продуктов компании, весит почти 70 кг, стоит около $ 16 000, помещается в две вещевые сумки, надувается примерно за пять минут и так же быстро исчезает.

Отдельно продается устройство, оставляющее следы гусениц на земле.

"На войне нет никаких джентльменских договоренностей", - сказала Опарина. "Нет больше рыцарства. Никто не носит красную униформу. Никто не встает, чтобы получить пулю. Либо ты, либо я, и побеждает тот, у кого лучше уловки ".