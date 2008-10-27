В России придумали предлог для отмены безвизового режима с Украиной

Россия может в одностороннем порядке отменить безвизовый режим с Украиной. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность отмены безвизового режима со странами при возникновении на их территории вооруженных конфликтов или угрозы терроризма. В пояснительной записке автор законопроекта, депутат Семен Багдасаров приводит несколько аргументов. Одним из них является то, что "руководство некоторых бывших советских республик стремится вступить в НАТО". Кроме того, депутат отмечает, что в последнее время все чаще возникают вооруженные конфликты у границ России, в частности на территориях бывших советских республик Средней Азии.

"Говорят, что лучший способ борьбы с головной болью — гильотина. Это то же самое: лучший способ не пустить враждебную силу на свою территорию — отрезать целую страну", — не согласен Сергей Глазьев, экс-депутат Госдумы. По его словам, у исполнительной власти есть масса рычагов, для того чтобы бороться с терроризмом, и для этого не нужно прибегать к визовому режиму.

"В контексте сегодняшней внешней политики российская правящая элита заинтересована в безвизовом режиме с Украиной", — считает Станислав Белковский, эксперт московского Института национальных стратегий. Однако, по его словам, неизвестно, как будут развиваться события в дальнейшем.

В свою очередь украинские эксперты рассматривают этот законопроект, как способ давления с тем чтобы помешать вступлению Украины в НАТО. "Ранее уже были заявления высокопоставленных российских чиновников о том, что при вступлении Украины в НАТО Россия введет визовый режим", — напоминает Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий. "Это напоминание: в случае вступления Украины в Альянс могут пострадать бизнес, культурные контакты, родственные связи", — отмечает эксперт. По его словам, это только свидетельствует о том, что для России вступление Украины в НАТО становится все более реальным.

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