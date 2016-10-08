Могерини: странам ЕС следует существенно увеличить расходы на оборону

Об этом в пятницу, 7 октября, заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини во время своего визита в Бухарест. По ее словам, такие действия никоим образом не подрывать единство НАТО, передает Deutsche Welle.

"Есть необходимость для Европейского Союза использовать весь потенциал, который мы имеем относительно сотрудничества в оборонной сфере", - отметила Могерини, цитирует AP.

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По словам Могерини, совокупные расходы стран-членов ЕС на оборону составляют примерно половину оборонного бюджета Соединенных Штатов. Кроме того, расходы европейцев на эти цели расходуются значительно эффективней, чем это имеет место у американцев.

Могерини также отрицала существование каких-либо конкретных договоренностей и намерений создания общую европейскую армию, отметив, что она уже обсуждала этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Вместе с тем главный дипломат ЕС также заявила, что представители стран-членов ЕС в ближайшие два месяца будут рассматривать вопросы улучшения ситуации с безопасностью. Это, по ее мнению, пойдет на пользу "европейские безопасности (...) и для укрепления НАТО".