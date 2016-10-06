The New York Times: Новый голос для сложного мира

У него есть опыт, энергия и дипломатическая тонкость - необходимые качества для того, чтобы возглавить Организацию Объединенных Наций в то время, когда она столкнулась с региональными войнами, ростом напряженности в отношениях между Россией и Западом, агрессивной позицией Китая в Азии и миграционным кризисом на Ближнем Востоке и в Европе.

Об этом говорится в редакционной статье "Новый голос для сложного мира", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Полномочия генерального секретаря в решении этих проблем ограничены, и его дипломатическое влияние еще более ослабляют террористические группировки и мятежи, которые пересекают международные границы. Г-ну Гутерришу предстоит справиться со сложной задачей: ему необходимо выяснить, как Организация Объединенных Наций должна ориентироваться в мире, в котором терроризм и война слились воедино, и теперь ими движут многочисленные силы.

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После пребывания на посту премьер-министра Португалии, г-н Гутерриш служил Верховным комиссаром ООН по делам беженцев в течение десяти лет до 2015 года. Он справлялся с перемещением миллионов бегущих от войны в Сирии, Афганистане, Ираке и в других местах, предоставлял пищу и кров, и находил им убежище в других странах. Г-ну Гутерришу удалось оказать давление на западные страны, чтобы они увеличили помощь и заключили соглашения в трудной ситуации. Усугубление миграционного кризиса спровоцировало националистический всплеск в Европе и Соединенных Штатах. Г-н Гутерриш понимал проблему, и его страстная пропаганда справедливости и сострадания помогла убедить правительства продолжить прием беженцев и не отказываться от них.

Войны на Ближнем Востоке и в других регионах подорвали уверенность в том, что ООН способна выполнять свою основную миссию – быть силой мира. Г-н Гутерриш говорил об активизации дипломатических усилий по достижению мирных соглашений в Сирии, Ливии и Йемене. Ему нужно будет заниматься этим и одновременно пытаться смягчить опасное соперничество между Ираном и Саудовской Аравией, контролировать выполнение ядерной сделки с Ираном, обеспечивать соблюдение ядерных санкций в отношении Северной Кореи и искать пищу для миллионов людей, которым грозит голод.

Необходимость присутствия миротворцев в зонах конфликта сейчас больше, чем когда-либо. Следовательно, ООН должна убедить большее количество стран предоставить свои войска. Несоразмерные усилия по прекращению сексуальных нападений и других злоупотреблений со стороны этих войск – позорные факты, и г-ну Гутерришу придется упорно работать, чтобы это исправить. Кроме того, он должен будет настаивать на том, чтобы должностные лица Организации Объединенных Наций сосредоточились на реформировании учреждений, которые не смогли адекватно отреагировать на кризис Эболы в 2014 году, и на обеспечении большей ответственности за нанесенный вред. Например, как во время эпидемии холеры, вызванной миротворцами Организации Объединенных Наций на Гаити после землетрясения 2010 года.

Хотя г-н Гутерриш был фаворитом в течение многих месяцев, было также более десятка других кандидатов, в том числе квалифицированных женщин-кандидатов. Особого внимания заслуживает Кристалина Георгиева из Болгарии, вице-президент Европейской комиссии и бывший сотрудник Всемирного банка. В конце концов, 15 членов Совета Безопасности поддержали г-на Гутерриша. Официальное голосование Совета для ратификации выбора должно состояться в четверг, а затем – голосование Генеральной Ассамблеи. Г-н Гутерриш сказал, что назначит женщин на руководящие должности, - обещание, которое он должен сдержать.

Как сказал Мэьтю Райкрофт, посол Британии в ООН, г-н Гутерриш, яркая личность и искусный политический собеседник, может стать кем-то вроде генерального секретаря, "который мобилизует ресурсы и послужит моральным авторитетом в то время, когда мир разделился из-за таких вопросов, как Сирия". Если члены Совета безопасности позволят г-ну Гутерришу сделать это, то у него будет шанс восстановить миссию и репутацию международного института, который все еще пытается найти свою роль в рискованном и сложном мире.