Афганистан получит $15 миллиардов в обмен на реформы

Как передает DW, сумма помощи составит 15,2 миллиарда долларов - ежегодно страна будет получать примерно 3,8 миллиарда долларов в обмен на необходимые политические, социальные и экономические реформы.

От Кабула ожидают нормализации ситуации с соблюдением прав человека, борьбы с коррупцией и прекращения борьбы за власть внутри руководства страны.

Главным донором Афганистана станут страны-члены ЕС: они готовы ежегодно выделять до 1,2 миллиарда евро. В частности, Германия пообещала в течение 4 лет перечислить Афганистану 1,7 миллиарда евро. Берлин связывает предоставление средств с соглашением между ЕС и Кабулом, по которому в страну могут быть возвращены около 80 тысяч мигрантов, которым европейские страны отказали в предоставлении убежища.

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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что надеется на честную сделку с Кабулом. Председатель Европейского совета Дональд Туск, в свою очередь, поблагодарил Афганистан за смелость в вопросе возврата беженцев.

Однако верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини отвергла подобные выводы, заявив, что финансовая помощь Афганистану никак не связана с миграционным вопросом. По ее словам, улучшение ситуации в стране является для Европы основной предпосылкой для успешного развития региона. Дипломат назвала это "инвестицией в будущее ЕС".

Последний пакет международной финансовой поддержки Афганистану предусматривал выделение 16 миллиардов долларов в течение четырех лет - с 2012 по 2016 год. Именно такая сумма была необходима для восстановления и развития страны. Основными донорами Афганистана были США, Япония, Германия и Великобритания.