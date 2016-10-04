Более половины всех беженцев в мире приняли бедные страны - Amnesty International (инфографика)

Всего 10 из 193 стран, на которые приходится менее 2,5% мирового ВВП, дали приют 56% всех беженцев, в то время как более состоятельные страны этого избегают. Об этом идет речь в новом отчете правозащитной организации Amnesty International.

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"Такая ситуация является неустойчивой и обрекает миллионы людей, бегущих от конфликтов в таких странах, как Сирия, Южный Судан, Афганистан и Ирак, на страдания", - заявил Международный Генеральный секретарь Amnesty Салил Шетти.

Правозащитники приводят статистику, согласно которой Великобритания с 2011 года приняла менее 8000 беженцев, в то время, как Иордания, чье население в 10 раз меньше, а ВВП составляет 1,2% британского, разместила более 650 тысяч сирийцев.

Другой пример – Ливан с населением 4,5 миллиона, территорией в 10 тыс. км кв., который принял более 1,1 миллиона сирийских мигрантов. В противовес ему приводится Новая Зеландия с аналогичной численностью населения, но площадью 268 тыс. км кв., которая разместила 250 беженцев. Ирландия с ее 4,6 млн населения и площадью в семь раз больше Ливана приняла 758 сирийцев.

Такое неравномерное распределение беженцев, в частности, обусловлено тем, что мигранты переезжают в соседние страны.

"Проблема не в количестве беженцев, а в том, что многие из богатейших стран мира принимают меньше", - отмечают авторы отчета.