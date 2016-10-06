Кремль планирует строить под Москвой укрытия от ядерного удара - СМИ

Эти укрытия должны защитить жителей столицы от ядерного нападения, пишет Громадське со ссылкой на The Independent.

Издание отмечает, что в последнее время правительственные российские СМИ заявляют о возможных угрозах со стороны Запада.

Параллельно, российская власть начинает проведение общенациональной подготовки гражданской обороны, «чтобы гарантировать, что страна должным образом подготовлена в случае ядерного, химического и биологического нападения со стороны Запада», - говорится в материале.

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МЧС России в течение трех дней будет проводить всероссийские тренировки по гражданской обороне с участием 200 тысяч спасателей и 50 тысяч единиц техники и 40 млн граждан.

«В дополнение к общенациональным учениям, МЧС России объявила о своем намерении построить подземные сооружения под Москвой, чтобы защитить 100% населения столицы от ядерного удара», - сообщает The Independent.

При этом, Россия модернизирует свой ядерный арсенал за счет введения нового поколения ядерных бомбардировщиков, баллистических ракет и ядерного оружия для подводных лодок.

Таким образом, несмотря на международные соглашения о сокращении запасов ядерного оружия, «Кремль стремится увеличить свой ядерный потенциал, чтобы перевесить высокую огневую мощь США».