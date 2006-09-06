На модернизацию польских аэропортов ЕС выделяет 350 млн. евро

Польские аэропорты в ближайшие годы получат возможность финансировать свои инвестиционные проекты за средства Европейского Союза.

Как сообщил Информационный Центр Правительства Польши, об этом шла речь в ходе поездки премьер-министра Польши Ярослава КАЧИНСКОГО в аэропорт Балице (Balice) в Кракове.

За 350 млн. евро до 2010 года будет осуществлена модернизация и завершено выполнение Польшей Шенгенских договоренностей в этой сфере.

На данное время 8 польских аэропортов находятся в так называемой «европейской сети» (имеют общеевропейское значение) – это аэропорты в Варшаве, Гданьске, Познани, Вроцлаве, Катовицах, Жешуве, Щецине и Кракове. После 2010 года в их число войдут также аэропорты в Лодзи и Бидгоще.

По темпам роста количества пассажирских перевозок Польша сегодня занимает второе место в мире после Китая.

По мнению Я.КАЧИНСКОГО, развитие авиатранспортного сообщения будет способствовать единению Европы. «Благодаря этому, люди становятся ближе друг другу, а Европа – ближе к людям» - отметил премьер Польши.

Поляки с каждым годом охотнее пользуются услугами авиалиний. В первом полугодии этого года польские аэропорты обслужили на 1/3 больше пассажиров, чем за такой же период 2005 года.