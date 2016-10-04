МИД РФ заявило послу Нидерландов о "неудовлетворительных" результатах расследования катастрофы MH17

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает Радио Свобода.

"У российской стороны сохраняются веские основания сомневаться в объективности, достоверности и беспристрастности поданных Совместной следственной группой выводов", – говорится в заявлении МИД РФ.

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Среди прочего, заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков утверждал послу Нидерландов Регина Джонс-Босс о якобы ненадлежащем "качестве собранных доказательств" о месте запуска ракеты, сбившей самолет, и о маршруте движения зенитно-ракетной установки "Бук", из которого сбили лайнер.

Кроме того, Россия призвала "бережно изучить переданные недавно ... первичные радиолокационные данные, являющиеся объективным доказательством того, что на самом деле происходило" в момент сбития самолета.

Также в МИД России выразили надежду, что Совместная следственная группа "даст квалифицированную оценку факту незакрытие Украиной воздушного пространства", который, как утверждают в Москве, был "одной из основных причин трагедии".

Ранее УНИАН сообщал, что Нидерланды возмущены реакцией России на результаты, которые были обнародованы Совместной следственной группы по расследованию катастрофы "Боинга" рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", вызвали российского посла.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России.

Также в МИД России прокомментировали отчет Объединенной следственной группы о крушении Boeing 777 на Донбассе, назвав "предвзятыми" доказательства о причастности РФ к гибели рейса.

Министерство иностранных дел РФ и Министерство обороны РФ поставили под сомнение профессионализм и независимость результатов расследования.

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.