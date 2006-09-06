Ливан угрожает прорвать израильскую блокаду

Ливан прорвет израильскую блокаду, если она не будет снята в течение ближайших 48 часов.

Как передает Газета.ru, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Ливана Фаузи САЛЛУХ.

«Мы подождем еще 48 часов, которые дал Израилю Кофи АННАН, и мы поблагодарим его, если проблема решится. Но в противном случае ливанское правительство предпримет все необходимые меры и прорвет блокаду», - заявил министр.