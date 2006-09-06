Ливан угрожает прорвать израильскую блокаду
18:04, 06 сентября 2006Мир
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У еврейского государства осталось 48 часов
Ливан прорвет израильскую блокаду, если она не будет снята в течение ближайших 48 часов.
Как передает Газета.ru, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Ливана Фаузи САЛЛУХ.
«Мы подождем еще 48 часов, которые дал Израилю Кофи АННАН, и мы поблагодарим его, если проблема решится. Но в противном случае ливанское правительство предпримет все необходимые меры и прорвет блокаду», - заявил министр.
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