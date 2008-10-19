Евродепутатов призывают бойкотировать отели с секс-услугами

Группа скандинавских депутатов Европарламента призывает коллег не останавливаться в гостиницах, где предоставляются секс-услуги.

Как сообщает AFP, об этом идет речь в письме 37-ми депутатов на имя Президента Европарламента Ханса-Герта ПЁТТЕРИНГА.

Авторы письма призывают депутатов “использовать лишь гостиницы, которые предоставляют гарантии, что они не втянуты в секс-торговлю, и весь персонал которых подписал рекомендации по этому вопросу”.

Таким образом, депутаты предлагают Европарламенту присоединиться к решению Северного Совета, который включает Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию и Швецию, от 2006 года.

По мнению депутатов, подписавших обращение, такое решение будет способствовать борьбе с проблемами проституции и организованной преступности.

В письме подчеркивается, что такое решение требует “изменения менталитета” для того, чтобы положить конец тому, чтобы “гостиницы выступали поставщиками людей в сфере секс-торговли, как какого-либо другого обычного товара”.

Одна из авторов письма, депутат от Швеции Элен ГУДЕН также заявила о необходимости запретить избранным в Европарламент депутатам и их персоналу использовать гостиницы, в которых в спальнях демонстрируют порнофильмы.

«Европейский Союз – это союз ценностей, и мы думаем, мы должны достичь согласия по этому вопросу», - заявила она.