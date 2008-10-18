На внутреннем рынке ЕС снизились цены на зерновые

Европейская комиссия планирует возобновить импортные пошлины на зерновые.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн ФИШЕР БУЛЬ.

По ее словам, эти планы связаны со снижением цен на зерновые на внутреннем рынке ЕС.

Проект решения передан Управляющему комитету Совместной организации сельскохозяйственных рынков для утверждения.

Предусматривается, что в случае возобновления пошлин трейдеры, чей транспорт с зерновыми начал движение самое позднее в день вступления в силу регуляторного акта, еще смогут воспользоваться преференциями “нулевой” ставки пошлин, в соответствии с действующим сейчас режимом.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2007 года Совет министров по вопросам охраны окружающей природной среды ЕС отменил импортные пошлины на большинство зерновых до конца 2007/2008 маркетингового года – до 30 июня 2008 года.

Решение распространяется на все зерновые, кроме овса, гречихи и проса.

26 ноября 2007 года Еврокомиссия предложила отменить импортные пошлины на большинство зерновых из-за дефицита зерна на внутреннем рынке ЕС.

26 июня 2008 года решение об отмене импортных пошлин было продлено еще на один маркетинговый год – до 31 июня 2009 года.

До введения льготного режима ЕС имел “нулевую” импортную пошлину на пшеницу твердых сортов, высококачественную пшеницу мягких сортов, рожь и сорго. В то же время на импорт зерновых из отдельных регионов существовали определенные квоты. Импорт сверх этих квот приводил к взиманию пошлин.

Нулевые ставки пошлин применялись к импорту твердой пшеницы, высококачественной мягкой пшеницы, ржи и сорго в рамках квот и 93 евро за тонну – если импорт превышает квоты.

Пошлина на кукурузу составляла 0 евро за тонну с 1 октября 2007 года в рамках выделенных квот, и 95 евро – в случае превышения импортных квот. Кроме того, в 2003 году были введены квоты на импорт ячменя и низкокачественной и среднекачественной мягкой пшеницы из стран СНГ. На пшеницу низкого и среднего качества годовая квота составляла 2,989 млн. тонн, из них 572 тыс. – для импорта пшеницы из США, 38,85 тыс. тонн - из Канады. Импортная пошлина на поставки зерновых сверх квот составляла 12 евро за тонну.

Годовая квота на ячмень составляла 306,2 тыс. тонн со ставкой пошлины 16 евро за 1 тонну. Годовая квота на ячменный солод установлена в размере 50 тыс. тонн со ставкой пошлины в 8 евро за тонну.