Лавров: в Грузии Россия отстаивала общечеловеческие ценности

Россия, признавая независимость Южной Осетии и Абхазии, опиралась на общечеловеческие ценности, заявил глава МИД России Сергей Лавров пятницу в Астане, выступая на международной конференции министров иностранных дел разных стран под названием: «Общий мир: прогресс через разнообразие».

«Мы и впредь будем отстаивать высшие общие цивилизационные ценности: право человека на жизнь и свободу, на защиту от дискриминации по этническому признаку. Будем выступать против попыток принести эти ценности в жертву политике однополярного мира, основанной на блоковом мышлении и двойных стандартах», - сказал Лавров

Газета.ру