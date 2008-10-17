Лавров: в Грузии Россия отстаивала общечеловеческие ценности
08:45, 17 октября 2008Мир
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Обещают и впредь...
Россия, признавая независимость Южной Осетии и Абхазии, опиралась на общечеловеческие ценности, заявил глава МИД России Сергей Лавров пятницу в Астане, выступая на международной конференции министров иностранных дел разных стран под названием: «Общий мир: прогресс через разнообразие».
«Мы и впредь будем отстаивать высшие общие цивилизационные ценности: право человека на жизнь и свободу, на защиту от дискриминации по этническому признаку. Будем выступать против попыток принести эти ценности в жертву политике однополярного мира, основанной на блоковом мышлении и двойных стандартах», - сказал Лавров
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