Между Тихим и Атлантическим океаном будут два канала?

Панама получит 2,3 млрд долл. в долг на расширение Панамского канала. Как сообщил президент страны Мартин Торрихос, кредиторы из разных стран намерены выделить кредит на срок до 20 лет под 5,4% годовых, даже несмотря на глобальный экономический кризис, передает Associated Press.

Среди кредиторов - Японский банк международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation), который выделит 800 млн долл., Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank) - 500 млн долл., Inter-American Development Bank - 400 млн долл., Andean Development Corporation и International Finance Corporation - по 300 млн долл.

Всего на реализацию проекта необходимо 5,3 млрд долл.

Панамский канал - кратчайший (81,6 км) судоходный путь между Атлантическим и Тихим океанами, напоминает РосБизнесКонсалтинг, через него проходит 4% мировых грузоперевозок. Две трети перевозимых по Панамскому каналу грузов направляются из США или в Соединенные Штаты. Вторым крупнейшим пользователем канала является Китай. Завершение проекта запланировано на 2014 г.

Решение о расширении Панамского канала было одобрено гражданами Панамы на всенародном референдуме в октябре 2006 г.

Со своей стороны Россия заинтересована оказать помощь в строительстве конкурентного трансокеанского канала. Об этом в сентябре сообщало РИА Новости со ссылкой на никарагуанские СМИ во время визита в Латинскую Америку вице-премьера РФ Игоря Сечина.

"Россия проявила большой интерес к возможности участия в строительстве трансокеанского канала на территории Никарагуа для крупнотоннажных судов", - заявил глава МИД Никарагуа Самуэль Сантос, добавив, что эта тема обсуждалась во время встречи у президента страны Даниэля Ортеги.

Никарагуанский канал, который свяжет Атлантический и Тихий океаны должен пройти по реке Сан-Хуан и озеру Никарагуа. Его протяженность составит 286 километров, глубина - 22 метра (Панамский - 12,5 метра), максимальная ширина фарватера - 114 метров.

Благодаря этим параметрам, никарагуанским водным коридором смогут пользоваться крупнотоннажные морские суда грузоподъемностью до 270 тысяч тонн, в то время как его панамский конкурент может пропустить транспорты не более 70 тысячи тонн, а после модернизации - не более 130 тысячи тонн.

В никарагуанском канале запланированы четыре шлюза, которые будут поднимать суда на 60 метров (26 метров в Панаме).

По оценкам специалистов, строительство канала обойдется в 18 миллиардов долларов.

Власти Никарагуа рассчитывают, что канал будет загружен за счет растущего товарооборота между Китаем и странами Латинской Америки. Подчеркивается, что венесуэльский лидер Уго Чавес хочет переориентировать нефтяные экспортные потоки с США на Китай. КНР готова возить нефть из Венесуэлы гигантскими танкерами и может также вложить средства в строительство канала.