Премьер Польши в Брюсселе не тронет президента - тот будет под защитой

Президент Польши Лех Качиньский вопреки воле правительства республики прибыл в среду в Брюссель для участия в работе саммита ЕС, сообщили журналисты, сопровождающие главу польского государства в Брюссель.

Ранее польское правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском заявило, что участие Качиньского в работе данного саммита ЕС нежелательно, поскольку этот саммит будет рассматривать проблемы, находящиеся в рамках прерогатив правительства.

Предшествующим решением польского кабинета главой делегации Польши на саммите ЕС был назначен премьер-министр Туск, сообщает Украинская правда.

В состав делегации, согласно данному документу, вошли министры иностранных дел и финансов Польши, однако имени президента Качиньского в этом списке нет. Данный список поступил в секретариат ЕС и является официальным, отмечают журналисты.

Между тем, Качиньский неизменно настаивал на своем конституционном верховенстве над премьер-министром. В соответствии с польскими законами, прибыв на саммит ЕС, он автоматически становится главой польской делегации.

Ранее поступали противоречивые сообщения о том, аккредитован ли Качиньский на саммите Францией, которая сейчас председательствует в ЕС.

Со своей стороны, в Брюсселе Туск продолжает настаивать на том, что Качиньский не входит в состав польской делегации и не вправе участвовать в саммите ЕС. "Мы не хотим, чтобы кто бы то ни было, даже высшее должностное лицо государства, мешал здесь нашей работе", - заявил журналистам премьер-министр Польши.

"Когда президент Качиньский окажется в Брюсселе, он будет в полной мере находиться под защитой послов, - отметил Туск. - Как он будет вести себя в Брюсселе, я не знаю. Мы в недоумении, однако нам придется примириться со всем этим. Мы никому ничего плохого не сделаем".

Как отмечают журналисты, Качиньский вылетел в Брюссель чартерным рейсом польской компании "ЛОТ", так как правительство Польши отказалось предоставить президенту страну официальный борт TУ-154М.