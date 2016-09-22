ЕС и Всемирный банк объявили о создании 100 тысяч рабочих мест в Эфиопии

Согласно планам, полмиллиарда долларов уйдет на строительство двух индустриальных парков. передает Русская служба Би-Би-Си.

Аддис-Абеба, в свою очередь, обязуется выдать разрешения на работу 30 тысячам беженцев на первых порах действия плана.

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О будущем проекте было объявлено в среду на саммите ООН по проблеме вынужденных переселенцев в Нью-Йорке.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй подчеркнула, что в случае успеха плана "эфиопская модель" станет образцом для других развивающихся стран.

Эфиопия приняла больше беженцев, чем любая другая африканская страна: за последние годы в это государство прибыли более 700 тысяч беженцев из Южного Судана, Эритреи и Сомали.