Россия направит к берегам Сирии свой единственный авианосец

"В настоящее время в российскую корабельную группировку в восточной части Средиземноморья входит не менее шести боевых кораблей и трех-четырех судов обеспечения из состава всех флотов. Для наращивания боевых возможностей в группировке планируем включить в ее состав корабельную авианосную группу с крейсером "Адмирал Кузнецов", - сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

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Силы ВМФ России вновь постоянно присутствуют в восточной части Средиземного моря с 2013 года, напомнил Шойгу.

Как известно, "Адмирал Кузнецов" - единственный российский тяжёлый авианесущий крейсер.