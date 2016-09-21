Россия направит к берегам Сирии свой единственный авианосец
21:01, 21 сентября 2016Мир
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" войдет в состав группировки российских кораблей в восточной части Средиземного моря.
Силы ВМФ России вновь постоянно присутствуют в восточной части Средиземного моря с 2013 года / mil.ru
"В настоящее время в российскую корабельную группировку в восточной части Средиземноморья входит не менее шести боевых кораблей и трех-четырех судов обеспечения из состава всех флотов. Для наращивания боевых возможностей в группировке планируем включить в ее состав корабельную авианосную группу с крейсером "Адмирал Кузнецов", - сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
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Силы ВМФ России вновь постоянно присутствуют в восточной части Средиземного моря с 2013 года, напомнил Шойгу.
Как известно, "Адмирал Кузнецов" - единственный российский тяжёлый авианесущий крейсер.
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