В Анкаре террорист пытался атаковать посольство Израиля (фото)

Силы безопасности посольства нейтрализовали преступника выстрелом в ногу. Об этом пишет HaberTurk.

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Нападавшим оказался Осман Нури 1978 года рождения. Он бежал к посольству, выкрикивая благословения Аллаху, и требовал прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, 12 сентября вследствие взрыва в турецком городе Ван пострадали 48 человек, среди них два офицера полиции.