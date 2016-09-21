В Анкаре террорист пытался атаковать посольство Израиля (фото)

13:46, 21 сентября 2016
Мир
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Злоумышленник с ножом бросился бежать в направлении посольства. 

REUTERS

Силы безопасности посольства нейтрализовали преступника выстрелом в ногу. Об этом пишет HaberTurk.

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Нападавшим оказался Осман Нури 1978 года рождения. Он бежал к посольству, выкрикивая благословения Аллаху, и требовал прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, 12 сентября вследствие взрыва в турецком городе Ван пострадали 48 человек, среди них два офицера полиции. 

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