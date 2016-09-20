ЕС впервые сможет ввести санкции за поддержку ИГИЛ и "Аль-Каиды"

Соответствующее решение было принято во вторник в Брюсселе, сообщает Совет ЕС.

"До сих пор санкции могли быть применены только к физическим и юридическим лицам Организацией Объединенных Наций и индивидуальными государствами-членами ЕС", - пояснили в Совете ЕС.

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В частности, ЕС сможет ввести запрет на выдачу виз таким лицам и замораживать активы лиц и организаций, которые идентифицируются как связанные с ИГИЛ ("ДАЕШ")/ "Аль-Каидой". К таким физическим и юридическим лицам относятся те, кто участвовал в планировании или осуществлении террористических актов или помогал ИГИЛ / "Аль-Каиде" финансированием, нефтью или оружием, или прошел у них террористическую подготовку.

Также в таких физических и юридических лиц могут относиться те, кто занимается рекрутированием, возбуждает ли публично провоцирует действия и активность в поддержку этих организаций, или причастных к серьезным нарушениям прав человека за пределами ЕС, включая похищения, изнасилования, сексуальное насилие, принудительный брак и порабощение людей.

В соответствии с новым законодательством ЕС также сможете вводить ограничительные меры в отношении лиц, которые путешествуют или хотят путешествовать как в ЕС, так и за его пределами с целью поддержки ИГИЛ / "Аль-Каида" или с целью тренировки. Такие мероприятия будут ориентированы, в частности, на так называемых иностранных боевиков.

В результате Евросоюз сможет включить в список любого человека, которая отвечает этим критериям, в том числе граждан стран ЕС, которые поддерживают эти организации за пределами ЕС, и которые потом вернулись. Запрет на поездки позволит избежать въезда в любое государство ЕС лица, которое внесено в список.