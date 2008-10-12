Медведев: Россия не пожалеет средств на новые авианосцы

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что государство не будет жалеть денег как на создание новых видов вооружений, так и на социальное обеспечение военнослужащих.

В ходе встречи в субботу с личным составом тяжелого авианосца "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что "работа по модернизации вооруженных сил РФ преследует две основные задачи". "Задача номер один - это создание принципиально нового облика вооруженных сил и создание новых видов вооружений, постановка их на боевое дежурство и использование в практической деятельности. Мы не будем на это жалеть средств. Это крайне важно для поддержания боеспособности наших вооруженных сил", - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ, передает РИА Новости.

Задача номер два, по его словам, "создание нормальных социальных условий для военнослужащих". Президент России напомнил, что части постоянной боевой готовности будут переведены с 1 января на новый размер денежного содержания. "Это будет достойный размер, сопоставимый с тем, который выплачивается в развитых государствах", - заверил президент.

Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ поручил министерству обороны разработать программу строительства авианесущих крейсеров, чтобы приступить к созданию таких кораблей в ближайшие два года.

"Думаю, что в ближайшее время мы подготовим программу - считайте, что это поручение министерству обороны - по возрождению авианесущей компоненты (ВМФ) и определению мест, где будут строиться новые авианесущие крейсеры", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент РФ выразил надежду на то, что "в ближайшее время мы выйдем на первые решения, а на конкретное создание кораблей выйдем в ближайшие один-два года".

Напомнив, что авианесущий крейсер строится в среднем около пяти лет, глава государства высказал мнение, что "к 2013-2015 году мы сможем получить первые результаты, если отсчитать 5 лет от принятия решения".

Как известно, 24 сентября руководитель комиссии Совета Федерации по национальной морской политике Вячеслав ПОПОВ сообщил, что Россия может построить авианосцы на Украине. По мнению сенатора и бывшего командующего Северным флотом, у России есть "продуктивное поле" для взаимодействия с Украиной в области судостроения. В частности, при согласии сторон могут быть восстановлены производственные мощности верфи в Николаеве, на которой во времена Советского Союза строились авианесущие крейсеры.

Вместе с тем, следует отметить, что работы по созданию дока для надводных кораблей водоизмещением свыше 100 тысяч тонн ведутся в Северодвинске. Так что сотрудничество с украинскими предприятиями, по всей видимости, не выйдет за рамки поставок отдельных узлов и агрегатов.

Напомним также, что проектирование российских авианосцев ведется с 2005 года, а начало их строительства намечено на 2010 год. В соответствии с планами ВМФ РФ в течение ближайших 20 - 30 лет будут сформированы 5 - 6 авианосных ударных групп.